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| | Джеки Чан сфотографировался с газетой «Копейский рабочий»

Джеки Чан сфотографировался с газетой «Копейский рабочий»

Сегодня, 13:12
Традиция фотографий звезд мирового кинематографа с газетой «Копейский рабочий» продолжается. На этот раз в сети появился снимок, на котором знаменитый популяризатор боевых искусств актер Джеки Чан позирует с новогодним выпуском печатного издания.
 

Джеки Чан сфотографировался с газетой «Копейский рабочий»

 

Как отмечается, снимок с актером был сделан еще в ноябре, однако издание решило приберечь его до Нового года. Инициатором интересного проекта является уроженка Копейска Маргарита, а помогает ей во всем американский продюсер и, по совместительству, ее супруг Джек Тьюксберри.
 
«Редакция на Новый год, кроме поздравлений, получила массу фотографий с голливудскими знаменитостями. Опять в этом году это Николь Кидман. Она абсолютный рекордсмен и фотографировалась с нашей газетой уже четыре раза, а вот Уилл Смит делает это впервые. Постер с фотографией Уилла Смита с «Копейским рабочим» мы решили подарить нашему губернатору Борису Дубровскому. Вместе с поздравлениями с Днем победы еще весной Маргарита и Джек Тьксбери прислали нам фотографии, на которых был Морган Фримен, Бен Аффлек и, снова-таки, Николь Кидман», - заявил представитель газеты, давая комментарий.
 
Стоит напомнить, что «Копейский рабочий» фотографиями знаменитостей с экземплярами газеты прославился еще несколько лет тому и с тех пор традицию не нарушают. 

Николай Офицеров
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