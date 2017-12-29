Джеки Чан сфотографировался с газетой «Копейский рабочий»

Традиция фотографий звезд мирового кинематографа с газетой «Копейский рабочий» продолжается. На этот раз в сети появился снимок, на котором знаменитый популяризатор боевых искусств актер Джеки Чан позирует с новогодним выпуском печатного издания.

Как отмечается, снимок с актером был сделан еще в ноябре, однако издание решило приберечь его до Нового года. Инициатором интересного проекта является уроженка Копейска Маргарита, а помогает ей во всем американский продюсер и, по совместительству, ее супруг Джек Тьюксберри.

«Редакция на Новый год, кроме поздравлений, получила массу фотографий с голливудскими знаменитостями. Опять в этом году это Николь Кидман. Она абсолютный рекордсмен и фотографировалась с нашей газетой уже четыре раза, а вот Уилл Смит делает это впервые. Постер с фотографией Уилла Смита с «Копейским рабочим» мы решили подарить нашему губернатору Борису Дубровскому. Вместе с поздравлениями с Днем победы еще весной Маргарита и Джек Тьксбери прислали нам фотографии, на которых был Морган Фримен, Бен Аффлек и, снова-таки, Николь Кидман», - заявил представитель газеты, давая комментарий.

Стоит напомнить, что «Копейский рабочий» фотографиями знаменитостей с экземплярами газеты прославился еще несколько лет тому и с тех пор традицию не нарушают.

Николай Офицеров