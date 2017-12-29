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| | Певец Данко: Мало кто сможет ужиться с Ольгой Бузовой

Певец Данко: Мало кто сможет ужиться с Ольгой Бузовой

Сегодня, 13:11
Некогда известный певец Данко рассказал о том, почему не каждый мужчина сможет ужиться под одной крышей с популярной телеведущей Ольгой Бузовой. Также Данко рассказал о том, как бывший супруг Бузовой Дмитрий Тарасов помогает его семье.

Певец Данко: Мало кто сможет ужиться с Ольгой Бузовой

 

Певец Данко заявил, что в отличие от Ольги Бузовой, её бывший супруг Дмитрий Тарасов оказался хорошим человеком, который всегда рад помочь ближним. Исполнитель заявил, что раньше на пике своей популярности он весьма хорошо общался с Ольгой Бузовой, но когда его популярность прошла, она не стала его подпускать к себе, отгораживаясь от бывшего знакомого охранниками. По словам певца, та же ситуация у него возникла с Жанной Фриске, отказавшейся проводить его с собой в ночной клуб.

Данко заметил, что познакомился с футболистом Дмитрием Тарасовым совершенно случайно в рамках работы над благотворительным фондом. Певец рассказал о том, что его дочь больна, а Тарасов любезно предоставил деньги на её лечение и реабилитацию. Также Данко заявил, что футболист занимается благотворительной деятельностью и помог уже не одному ребёнку.
Александр Вест
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