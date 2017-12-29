Анна Седокова заинтриговала новой программой о кисках

Популярная украинская певица Анна Седокова в сети Instagram рассказала о том, что завтра, 30 декабря, всех телезрителей на канале СТС ожидает новое шоу, связанное с кисками.

Александр Вест

Многие поклонники украинской певицы Седоковой были весьма взбудоражены сообщением Анны в Instagram. Вместе с анонсом передачи певица загрузила фотографию, на которой она с улыбкой на лице опирается на настоящего льва. Подробностей новой программы Анна не стала раскрывать, указав лишь, что новое шоу с её участием выйдет в эфир в 11:30 на телеканале СТС.Отметим, многие поклонники Седоковой радостно восприняли новость о том, что свою любимую певицу они смогут лицезреть в программе, которая будет посвящена семейству кошачьих. Однако, нашлись и те фанаты, которые в комментариях заметили, что тигр на фото может быть не вполне настоящим. Также в комментариях под записью Анны некоторые защитники дикой природы выразили предположение относительно того, что тигр может быть «обколот» для того, чтобы певица могла спокойно на него опираться.