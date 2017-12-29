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| | Родные отвернулись от участника телепроекта «Дом-2»

Родные отвернулись от участника телепроекта «Дом-2»

Сегодня, 12:44
Родственники популярной участницы известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель негативно восприняли её выбор спутника, отвернувшись от девушки. О взаимоотношениях со своими родственниками девушка рассказала в сети Instagram.

Родные отвернулись от участника телепроекта «Дом-2»

 

Популярная участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, что её решение забрать заявление о разводе повлияло на её отношения с родственниками, которые считают, что мужчина, поднявший руку на свою женщину, может сделать это вновь. По словам Ольги, её родные отвернулись от неё, так как считают её выбор в корне неправильным. В сети Instagram девушка рассказала о том, что она со своим мужем Димой планируют сыграть ещё одну свадьбу.

Отметим, что многие поклонники Ольги в комментариях заявили, что девушка собирается «наступить на одни и те же грабли ещё раз». Однако, сама Рапунцель заметила, что хоть её решение и не выглядит логичным, его она приняла с чистым сердцем, так как невероятно счастлива, когда Дима рядом и держит руку на её животике.
Александр Вест
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