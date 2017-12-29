Водянова с мужем отдыхают в Калифорнии

Российская модель Наталья Водянова и ее супруг французский предприниматель Антуан Арно захотели провести рождественские праздники вдвоем. Они отправились в Калифорнию, где отлично проводят время, позабыв все заботы.

Об этом Водянова сообщила своим подписчикам в Instagram. Пользователи спросили у модели, как она намерена встретить праздники. Ответом на данный вопрос стала фотография, на которой манекенщица запечатлена рядом со своей дочерью Невой. Они лежат рядом на диване в одинаковых свитерах. Судя по комментарию Водяновой, перед тем как отдохнуть мать и дочь наелись деликатесов и стали настолько ленивыми, что не желают даже двигаться.

Домбровский Сергей

На одной из фотографий манекенщица запечатлена в кресле под пальмой с книгой в руках. Вдали мужчины играют в гольф. Этот снимок за один день набрал более 32 тысяч отметок «Нравится» и множество комментариев. Антуан Арно второй муж Водяновой. Модель родила от него двух сыновей Максима и Романа. Супруги на данный момент живут во Франции, но регулярно путешествуют по всему миру.