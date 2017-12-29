СМИ: на роль девушки Бонда рассматривали Меган Маркл

Стало известно, что невеста принца Гарри известная актриса Меган Маркл рассматривалась в качестве возможной кандидатуры на роль девушки суперагента Джеймса Бонда.

Александр Вест

Участие в популярном телесериале «Форс-мажоры» обратило внимание создателей «бондианы» на актрису Меган Маркл, исполнившую в сериале одну из главных ролей. Стоит отметить, слухи о романе актрисы с британским принцем Гарри повлияли на конечное решение продюсеров, отказавшихся от её кандидатуры. Один из создателей «бондианы» заметил, что Меган идеально подходила для роли девушки Джеймса Бонда, так как является великолепной актрисой с весьма выдающейся внешностью.Отметим также, что в список потенциальных кандидатур на роль пассии Бонда также входила и известная актриса Ильфенеш Хадера.