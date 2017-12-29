Май Абрикосов предсказал неминуемый крах "Дома-2"

Один из первых участников «Дом-2» Май Абрикосов, в свое время, был любимчиком публики и настоящим сердцеедом. Эти времена для него уже позади, но он решил «тряхнуть стариной» и поговорить о проекте, подарившем ему известность. Увы, ничего положительного он не сказал, а, напротив, заявил, что шоу ожидает неминуемый крах.

Сейчас проект у всех, уверяет Абрикосов ассоциируется исключительно с негативными эпитетами, ведь курс был взят на жестокость, скандалы, пошлость и вездесущий разврат. Зрителям уже очень скоро надоест подобный формат. Вопрос лишь в том, насколько быстро это произойдет. Абрикосов считает, что спасти шоу возможно, но для этого следует отказаться от множества «мусорных», как он выразился, рубрик и лишних ведущих. По его мнению, следует оставить только Бородину, Бузову и Кадони.

Помимо этого, считает Май, следует закрыть проект Сейшелы, ведь там не происходит абсолютно ничего интересного. По его мнению, лишним также является вечное приглашение экс-участников, дабы сыграть на ностальгии зрителя. Май уверяет, что все перечисленное отсрочит конец. Май считает, что проблема шоу в том, что на «Доме-2» полностью пропал дух конкуренции. В результате участники совсем не боятся быть изгнанными, ведут себя вальяжно, что превратило шоу в скучнейшую рутину.

Николай Офицеров