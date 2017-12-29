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| | Юлия Савичева рассказала, как приходит в форму после родов

Юлия Савичева рассказала, как приходит в форму после родов

Сегодня, 12:24
Певица Юлия Савичева недавно стала мамой – 30-летняя знаменитость родила дочь. Теперь же певица восстанавливает силы и фигуру после родов и делится методикой с поклонниками.

Юлия Савичева рассказала, как приходит в форму после родов

 

От опасности набрать лишние килограммы артистку спасает сбалансированная диета. В пищу Юлия употребляет курицу, рыбу, яйца и даже мясо, но все это без сливочного масла, соусов и приправ, которые возбуждают аппетит. Близятся новогодние праздники и певица подчеркивает, что фанатам понадобятся ее советы, как вернуться в свои берега после череды застолий. Савичева советует воздерживаться от мучного и сладкого и жалуется, что самой ей этот пункт дается особенно тяжело, поскольку она неисправимая сластена.

Исполнительница дала добро на употребление практически всех овощей в любом виде, исключая свеклу и картофель. Молочные продукты также можно пить, но следует соблюдать ограничения в жирности – не более полутора процентов. Раз в неделю Юлия позволяет себе лакомиться орехами и сухофруктами. Фрукты девушка также ест, но хурма, бананы и виноград для нее пока табу ввиду излишней калорийности.
Дарья Светозарова
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