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| | Ксения Собчак проведет Новый год по семейному

Ксения Собчак проведет Новый год по семейному

Сегодня, 12:22
Телеведущая и журналист Ксения Собчак поделилась о своих планах, на новогоднюю ночь. Телезвезда решила провести в семейном кругу, и не станет принимать участие в новогодних мероприятиях и уделит свое время супругу и ребенку.

Ксения Собчак проведет Новый год по семейному

 

При этом вероятнее всего пара пригласит в гости своих близких друзей. Девушка опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором рассказала, что обсуждала Новый год со своим супругом и они единогласно решили, что самый любимый праздник это первое января, когда можно спокойно насладиться тишиной и подольше понежиться в кровати доедая заветренный оливье, наверное это старость- прокомментировала теледива.

Собчак поделилась, что на праздник приготовит любимые драники и традиционный оливье, мама как обычно принесет кролика с картошкой и морковью, а также запеченную утку. Также она отметила, что в последние несколько лет семья встречает Новый год без телевизора, что уже стало для них традицией. Они просто собираются за столом кушают вкусняшки и болтают.

Кстати, в прошлом году телеведущая также отказалась от какой-либо работы в новогоднюю ночь и встретила праздник с семьей. 
Любовь Шевцова
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