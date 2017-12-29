Сильвестр Сталлоне купил собственную статую за 400 тысяч долларов

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне не смог устоять перед соблазном и купил на аукционе статую Рокки Бальбоа. Торги проводились еще в ноябре текущего года, однако имя покупателя известно не было до сих пор.

Как известно, за статую, которую зрители могли видеть в фильме «Рокки-3», Сталлоне отдал более чем 400 тысяч долларов. Имя покупателя долгое время скрывали, причем, до тех пор, пока Сталлоне не поделился с подписчиками своих социальных сетей совместной фотографией с Арнольдом Шварцнеггером на фоне статуи.

Окончательная стоимость бронзовой фигуры на аукционе составила 403 тысяч долларов. Статую Рокки, по сюжету картины, устанавливают на верхней площадке лестницы к музею. Фигурирует данное здание в первой серии картины во время тренировок Бальбоа, который взбегает по лестнице в 72 ступени, что стало одним из главных символов в спортивном кино, показывающем преодоление трудностей на пути к мечте. После того, как съемки подошли к концу, изваяние долгое время стояло перед музеем, но после возникших споров, его решено было демонтировать и перенести в другое место. Позже его все же вернули, но установили уже сбоку от лестницы.

В общей сложности, для съемок скульптор Томас Шомберг создал три статуи. Вторую установили в музее спорта в Сан-Диего, штат Калифорния. Третья же была выставлена на аукционе eBay по «заоблачной» цене от 1 до 3 миллионов долларов, но ее так никто и не приобрел.

Николай Офицеров