Объявили самые недооценные фильмы года

В портале Variety составили список 13 наиболее недооцененных кинофильмов, созданных в 2017 году. При составлении списка оценивали в частности кассовые сборы кинолент.

Любовь Шевцова

В лидеры вырвался фильм "Убийство священного оленя" режиссером киноленты стали Йоргос Лантимос с Николь Кидман и Колином Фарреллом. Сюжет кинофильма рассказывает хирурге вынужден был совершить жертву, для того что бы спасти своего сына.Фильм положительно встретили критики на Каннском фестивале, но в прокате он не смог собрать много денег. На второй строчке расположился фильм «Затерянный город Z» Джеймса Грэя. В нем описывается как британский исследователь отправился на поиски древних поселений в Амазонии.На третье строчке оказалась драматическая комедия "Битва полов". Там описан легендарный теннисный матч в 1973 году между чемпионом Уимблдона БоббиРиггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг. В списки так же вошли киноленты такие как "Сильнее", "Ферма" "Пляжные крысы", "Хорошее время" и другие.Завершила рейтинги немецкая драма "На пределе". В ней описывается, как женщина, которая потеряла своего сына с супругом, решила добиться мести радикальным методом.