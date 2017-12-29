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| | Объявили самые недооценные фильмы года

Объявили самые недооценные фильмы года

Сегодня, 12:02
В портале Variety составили список 13 наиболее недооцененных кинофильмов, созданных в 2017 году. При составлении списка оценивали в частности кассовые сборы кинолент.

Объявили самые недооценные фильмы года

 

В лидеры вырвался фильм "Убийство священного оленя" режиссером  киноленты стали Йоргос Лантимос с Николь Кидман и Колином Фарреллом. Сюжет кинофильма рассказывает хирурге вынужден был совершить жертву, для того что бы спасти своего сына.

Фильм положительно встретили критики на Каннском фестивале, но в прокате он не смог собрать много денег. На второй строчке расположился фильм «Затерянный город Z» Джеймса Грэя. В нем описывается как британский исследователь отправился на поиски древних поселений в Амазонии.

На третье строчке оказалась драматическая комедия "Битва полов". Там описан легендарный теннисный матч в 1973 году между чемпионом Уимблдона БоббиРиггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг. В списки так же вошли киноленты такие как "Сильнее", "Ферма" "Пляжные крысы", "Хорошее время" и другие.

Завершила рейтинги немецкая драма "На пределе". В ней описывается, как женщина, которая потеряла своего сына с супругом, решила добиться мести радикальным методом. 
Любовь Шевцова
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