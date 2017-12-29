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| | Ксения Бородина с мужем пожелали на Новый год здоровья своим детям

Ксения Бородина с мужем пожелали на Новый год здоровья своим детям

Сегодня, 11:58
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, как сильно любит своих детей. Также она желает, чтобы в новом году ее девочке были здоровыми и достигли еще больших результатов.

Ксения Бородина с мужем пожелали на Новый год здоровья своим детям

 

Ксения Бородина рассказала журналистам о своей жизни в проходящем годе, и то, чего она хочет в следующем. Для телеведущей главное в жизни – дети. Она поведала о жизни своих двух дочерей, старшей Маруси и младшей Теи. Старшая в этом году достигла успеха в гимнастике. Бородина подчеркнула, что очень сильно волнуется, когда в кого-либо из них начинается болезнь. Будь это простая застуда, женщина себе места найти не может. Для нее главное, чтобы дети всегда были счастливы, здоровы и достигали все больше новых успехов.

34-летняя звезда шоу-бизнеса рассказала о личной жизни. Сейчас у них строится новый дом. Ксения надеется, что в следующем году он будет достроен. Она говорит, что из-за этого очень много споров с мужем. Например, при выборе объектов интерьера или в особенностях конструкции будущего дома.

Для Ксении Бородиной нынешний год выдался довольно удачным. Она успела открыть уже третий салон красоты. Как говорит бизнес-леди, пока что все хорошо получается и все клиентки довольные.
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