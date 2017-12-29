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| | Виктория Боня призналась, почему набирает вес

Виктория Боня призналась, почему набирает вес

Сегодня, 11:15
Виктория Боня регулярно хвастается с фанатам тем, что за последнее время постоянно работает над собой в тренажерных залах. Виктория отметила, что благодаря этому она смогла добиться появление мышц и упругой попы.

Виктория Боня призналась, почему набирает вес

 

Но внимательные фанаты обратили внимание на совершенно другой результат. Эффектная модель из стройняшки превратилась в девушку с аппетитными формами. Очень многие поклонники отметили что Виктория через чур, редактирует свои фото в социальных сетях.

Также поклонники заметили, что за последнее время на своем аккаунте звезда часто публикует фотографии с едой. И отметили, что Боня не может устоять перед плотными приемами пищи.

На данный момент, девушка в отпуске в Дубаи со своей лучшей подругой, они проживают в элитном отеле, где судя по всему и проведут новогодние праздники. Боня по просьбам поклонников публикует свои завтраки. И ее пища является не самой полезной.

Она питается: вафлями жареными сосисками, картофелем, и яйцами. И выходит новые формы у Виктории появились вовсе не благодаря спорту. Виной этому является неправильное питание.

Но поклонники призналась, что легкая полнота идет Боне. Но и предупреждают, если не знать своей меры, то килограммы совсем скоро могут превратиться лишние. 
Любовь Шевцова
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