Слава КПСС в новом клипе сравнил себя с Владимиром Путиным

Слава КПСС в новом клипе сравнил себя с Владимиром ПутинымСегодня, 10:33
Вячеслав Машнов, который широкой публике более известен под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и Слава КПСС заявил, что его следует
Рэпер Гнойный выступит на Украине под псевдонимом Слава КПСС. Информация об этом появилась на страницах в популярных социальных сетях концерт-холла «Атлас»,
Самый ожидаемый баттл года между Oxxxymiron и Гнойным набрал около 2,2 миллионов просмотров. Ролик появился на канале Versus совсем недавно.