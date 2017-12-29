Слава КПСС в новом клипе сравнил себя с Владимиром Путиным

Прославившийся после победы над Оксимироном в баттле на Versus Слава КПСС (Гнойный, Соня Мармеладов, Валентин Дядька) решил выпустить свой первый полноценный клип, который получил достаточно понятное российскому человеку «Владимир Путин».

Самому президенту од Слава не поет, зато все три минуты трека восхваляет себя и сравнивает себя с «молодым Владимиром Путиным в рэпе». Впервые песню услышать фанаты смогли еще в ноябре. Дебют состоялся на площадке Slovo SPB в рамках проекта «Рвать на битах». В тексте, написанном самим Славой КПСС, он, как и говорилось выше, говорит о том, как он хорош в хип-хопе и сравнивает себя с президентом Российской Федерации.

«Молодой Владимир в этой рэп игре. Кто, если не я, Владимир Путин? В русском рэпе Владимир Путин», - именно так, в привычной Славе нескромной манере, он говорит о себе.

Недавно между рэперами ST и Гнойным был проведен несерьезный баттл , в ходе которого они обсуждали все итоги уходящего года, отталкиваясь от запросов «Яндекса».

Николай Офицеров