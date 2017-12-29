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| | Слава КПСС в новом клипе сравнил себя с Владимиром Путиным

Слава КПСС в новом клипе сравнил себя с Владимиром Путиным

Сегодня, 10:33
Прославившийся после победы над Оксимироном в баттле на Versus Слава КПСС (Гнойный, Соня Мармеладов, Валентин Дядька) решил выпустить свой первый полноценный клип, который получил достаточно понятное российскому человеку «Владимир Путин».
 

Слава КПСС в новом клипе сравнил себя с Владимиром Путиным

 

Самому президенту од Слава не поет, зато все три минуты трека восхваляет себя и сравнивает себя с «молодым Владимиром Путиным в рэпе». Впервые песню услышать фанаты смогли еще в ноябре. Дебют состоялся на площадке Slovo SPB в рамках проекта «Рвать на битах». В тексте, написанном самим Славой КПСС, он, как и говорилось выше, говорит о том, как он хорош в хип-хопе и сравнивает себя с президентом Российской Федерации.
 
«Молодой Владимир в этой рэп игре. Кто, если не я, Владимир Путин? В русском рэпе Владимир Путин», - именно так, в привычной Славе нескромной манере, он говорит о себе.
 
Недавно между рэперами ST и Гнойным был проведен несерьезный баттл, в ходе которого они обсуждали все итоги уходящего года, отталкиваясь от запросов «Яндекса».

Николай Офицеров
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