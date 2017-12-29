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| | Алексей Воробьев раскрыл секреты татуировок на своем теле

Алексей Воробьев раскрыл секреты татуировок на своем теле

Сегодня, 11:30
Недавно популярный певец Алексей Воробьев сделал очередное тату. Фото нательного рисунка артист выложил на своем аккаунте в Instagram. Этим он еще больше заинтриговал фанатов, которые ломают голову над значением каждой новой татуировки на теле кумира.

Алексей Воробьев раскрыл секреты татуировок на своем теле

 

Наконец, Алексей решил приоткрыть завесу тайны и раскрыть значение шести символов. Оказывается, что на запястье у него вытатуировано выражение знаменитого художника и изобретателя эпохи Ренесанса Леонардо да Винчи «Слава в руках труда». Свое увлечение итальянским мэтром Воробьев продемонстрировал еще в одном тату, которое изображает крыло летательного аппарата. Артист заявил, что для продвижения вверх человек нуждается в крыльях, однако ангел здесь не помощник, поскольку велика тяжесть грехов. Поэтому крылья люди должны обрести своими силами. Также у Алексея имеется рисунок и на пятке. Там вытатуирован знак «Л» или «V» - все зависит от ракурса. Именно этот символ спартанцы наносили на свои щиты. В первом случае его можно трактовать как начало имени «Леша». А во втором, как «Виктория», что с латинского переводится как «победа». А вот та самая непонятная татуировка на спине артиста – надпись на французском языке, которая гласит «Рожден стать легендой».

Фанаты не скрывают любопытства по поводу короны на запястье певца. Выяснилось, что в роду Воробьева были королевские особы, а это тату – знак уважения к великим предкам. Еще один рисунок символизирует веру, надежду и любовь, с которыми должен жить человек. Графически тату на стопе певца выглядит как крест, сердце и кардиограмма.
Дарья Светозарова
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