Алексей Воробьев раскрыл секреты татуировок на своем теле

Недавно популярный певец Алексей Воробьев сделал очередное тату. Фото нательного рисунка артист выложил на своем аккаунте в Instagram. Этим он еще больше заинтриговал фанатов, которые ломают голову над значением каждой новой татуировки на теле кумира.

Дарья Светозарова

Наконец, Алексей решил приоткрыть завесу тайны и раскрыть значение шести символов. Оказывается, что на запястье у него вытатуировано выражение знаменитого художника и изобретателя эпохи Ренесанса Леонардо да Винчи «Слава в руках труда». Свое увлечение итальянским мэтром Воробьев продемонстрировал еще в одном тату, которое изображает крыло летательного аппарата. Артист заявил, что для продвижения вверх человек нуждается в крыльях, однако ангел здесь не помощник, поскольку велика тяжесть грехов. Поэтому крылья люди должны обрести своими силами. Также у Алексея имеется рисунок и на пятке. Там вытатуирован знак «Л» или «V» - все зависит от ракурса. Именно этот символ спартанцы наносили на свои щиты. В первом случае его можно трактовать как начало имени «Леша». А во втором, как «Виктория», что с латинского переводится как «победа». А вот та самая непонятная татуировка на спине артиста – надпись на французском языке, которая гласит «Рожден стать легендой».Фанаты не скрывают любопытства по поводу короны на запястье певца. Выяснилось, что в роду Воробьева были королевские особы, а это тату – знак уважения к великим предкам. Еще один рисунок символизирует веру, надежду и любовь, с которыми должен жить человек. Графически тату на стопе певца выглядит как крест, сердце и кардиограмма.