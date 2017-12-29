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| | Николаев показал поклонникам архивный снимок с Пугачевой

Николаев показал поклонникам архивный снимок с Пугачевой

Сегодня, 11:13
Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Николаев показал поклонникам архивный снимок с Пугачевой

 

Фотография сделана в 1987 году в Японии. Николаев решил поднять настроение своим подписчикам, поделившись летним снимком. Менее чем за сутки данная публикация набрала более семи тысяч отметок «Нравится». В конце 80-х годов Николаев и Пугачева вместе отправились в поездку на морском транспорте. Там звезды решили сделать фото на память. Через много лет после этого путешествия композитор поделился снимком со своими поклонниками.

Николаев показал поклонникам архивный снимок с Пугачевой

 

Алла Пугачева ранее завершила активную профессиональную карьеру, но решила изредка появляться на сцене, радуя своих фанатов. Примадонна обещала организовать тур по различным городам России и ближнего зарубежья на свое 70-летие.
Домбровский Сергей
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