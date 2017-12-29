Николаев показал поклонникам архивный снимок с Пугачевой

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Фотография сделана в 1987 году в Японии. Николаев решил поднять настроение своим подписчикам, поделившись летним снимком. Менее чем за сутки данная публикация набрала более семи тысяч отметок «Нравится». В конце 80-х годов Николаев и Пугачева вместе отправились в поездку на морском транспорте. Там звезды решили сделать фото на память. Через много лет после этого путешествия композитор поделился снимком со своими поклонниками.

Домбровский Сергей

Алла Пугачева ранее завершила активную профессиональную карьеру, но решила изредка появляться на сцене, радуя своих фанатов. Примадонна обещала организовать тур по различным городам России и ближнего зарубежья на свое 70-летие.