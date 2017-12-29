Ангелина Вовк показала, как ей делают "уколы молодости"

Знаменитая актриса и телеведущая Ангелина Вовк, как известно, и в свои 75 лет не прекращает внимательно следить за своей внешностью. Буквально накануне клиника, где женщина проходила процедуры омоложения, опубликовала видео, на котором показано, как Вовк делают так называемые «уколы молодости» в лицо.

Пользователи восхитились храбростью Ангелины Михайловны, которая в момент, когда ей вводят инъекции, не ежится от боли, а лишь улыбаясь терпит процедуру. Они сразу же заявили, что Вовк смелая и сильная женщина, раз в таком возрасте готова терпеть подобные «мучения».

Как известно, столь трепетное отношение к собственной красоте к Ангелине пришло от ее матери. В одном из интервью Вовк рассказывала о том, что старается не ограничиваться только внешним воздействием на свою внешность.

Женщина ведет здоровый образ жизни, ест по утрам полезные продукты, злаки и прочее, а также пьет много воды. К серьезным косметологическим процедурам она решила прибегнуть, когда увидела на лице серьезные морщинки.

Николай Офицеров