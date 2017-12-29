Ангелина Вовк показала, как ей делают "уколы молодости"Сегодня, 10:47
Глава Кабинета Министров России Дмитрий Медведев поздравил телевизионную ведущую Ангелину Вовк с юбилеем. 16 сентября заслуженной артистке РФ исполняется 75
Алла Пугачева, примадонна российской поп-эстрады, как выяснилось, вмешалась в 2006 году в шоу «Песня года» и заменила его бессменных ведущих: Ангелину Вовк и
В России под следствием находится тридцать граждан Украины. Об этом прессе рассказал Василий Вовк, который является главой ГСУ СБУ.