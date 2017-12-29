Ольга Бузова устала и мается без любви

Уже год прошел с тех пор, как звезда «Дома-2» и певица Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовы. У спортсмена уже давно появилась дама сердца, и он даже сделал ей предложение руки и сердца. А вот Ольга с головой ушла в работу.

Дарья Светозарова

Как выяснилось, вершины хит-парадов и признание фанатов не смогли заменить артистке любовь мужчины. Криком души (или плоти) стало очередное фото знаменитости в Instagram. Снимок будоражит своей откровенностью – на нем Ольга в процессе освобождения от одежды. Куртка уже почти снята, на очереди блузка, а в момент щелчка фотоаппарата Бузова как раз снимает чулок. Подпись к снимку «Я устала и хочу любви» выглядит вполне логично. Тем более, что в одном из интервью артистка призналась, что больше года – 14 месяцев - у нее не было интимной близости.Поклонники как всегда по-разному отреагировали на пост любимицы. Одни стали утешать певицу и писать, что все еще впереди, и она обязательно встретит свое счастье. Другие же посоветовали Ольге поменьше работать – именно ее занятость и самоотдача в творчестве, по их словам, пугает потенциальных кавалеров, ведь у знаменитости почти не остается времени даже на себя, не то что на парней. Часть комментаторов поругали Ольгу за вульгарное фото и посоветовали быть скромнее и позитивнее – тогда и люди, включая мужчин, к ней потянутся. Всего пост артистки лайкнули 195,7 тысячи пользователей.