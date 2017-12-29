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| | Хью Джекман удивил пользователей снимком с коалой

Хью Джекман удивил пользователей снимком с коалой

Сегодня, 11:49
Австралийский актер Хью Джекман, исполнивший главную роль в фильме «Величайший шоумен», выложил на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой он запечатлен с нос к носу с коалой.

Хью Джекман удивил пользователей снимком с коалой

 

Подписчики звезды Голливуда начали активно обсуждать данную публикацию. За 20 часов снимок получил более полумиллиона отметок «Нравится». Пользователи активно комментируют фотографию, одни даже позавидовали Хью Джекману, так как он может себе позволить подобные снимки. Другие захотели оказаться на месте коалы. По словам поклонников, актер гармонично смотрится с сумчатым медведем.

По мнению одного из фанатов, Австралия известна не только опасными для человека животными, способными лишить его жизни, но и млекопитающими, которые приведут человека в восторг. Хью Джекман известен широкой публике по съемам в серии фильмов «Люди икс».
Домбровский Сергей
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