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| | Скончалась американская актриса и певица Роуз Мари

Скончалась американская актриса и певица Роуз Мари

Сегодня, 11:46
В Калифорнии скончалась известная актриса и певица, Роуз Мари, на 94-году жизни. Зрителям актриса известна своими ролями в кинофильмах как "Моя сестра Эйлин" также она трижды номинировалась на премию "Эмми".

Скончалась американская актриса и певица Роуз Мари

 

Об этом сообщили ее родные на ее личном официальном сайте. Был оставлен пост:  " С прискорбием сообщаем ужаснейшую новость, наша всеми любимая Роуз умерла в госпитале сегодня днем".

Причину смерти не уточнили.  К концу подошла самая длинная карьера в истории индустрии развлечений. Впервые Роуз вышла на сцену когда ей исполнилось три года, тогда она стала победительницей в любительском конкурсе в Атлантик-Сити. Там ее представили как "Малышка Роуз Мари". В подростком возрасте она стала в хедлайнером в ведущих ночных клубах в США. В 1960 году, Роуз дали главную роль в кинофильме "Моя сестра Эйлин", позже она приняла участие в "Шоу Дика Дэй".

Третьего октября в 2001 году Мари одержала первую звезду на голливудской аллее славы. Когда в начале 2000-х ее спросили о выходе на пенсию, Мари заявила, что «всю жизнь занималась шоу-бизнесом». «Зачем начинать что-то новое сейчас» — удивилась артистка.

В 2006 году она выпустила сборник воспоминаний под названием «Держите розы» 
Любовь Шевцова
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