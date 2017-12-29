Скончалась американская актриса и певица Роуз Мари

В Калифорнии скончалась известная актриса и певица, Роуз Мари, на 94-году жизни. Зрителям актриса известна своими ролями в кинофильмах как "Моя сестра Эйлин" также она трижды номинировалась на премию "Эмми".

Любовь Шевцова

Об этом сообщили ее родные на ее личном официальном сайте. Был оставлен пост: " С прискорбием сообщаем ужаснейшую новость, наша всеми любимая Роуз умерла в госпитале сегодня днем".Причину смерти не уточнили. К концу подошла самая длинная карьера в истории индустрии развлечений. Впервые Роуз вышла на сцену когда ей исполнилось три года, тогда она стала победительницей в любительском конкурсе в Атлантик-Сити. Там ее представили как "Малышка Роуз Мари". В подростком возрасте она стала в хедлайнером в ведущих ночных клубах в США. В 1960 году, Роуз дали главную роль в кинофильме "Моя сестра Эйлин", позже она приняла участие в "Шоу Дика Дэй".Третьего октября в 2001 году Мари одержала первую звезду на голливудской аллее славы. Когда в начале 2000-х ее спросили о выходе на пенсию, Мари заявила, что «всю жизнь занималась шоу-бизнесом». «Зачем начинать что-то новое сейчас» — удивилась артистка.В 2006 году она выпустила сборник воспоминаний под названием «Держите розы»