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| | Стали известны песня и образ Пугачевой в новогоднюю ночь

Стали известны песня и образ Пугачевой в новогоднюю ночь

Сегодня, 11:42
Публике стала известна песня Аллы Пугачевой, которую та исполнит на новогоднем огоньке. Как сообщают журналисты, артистка обещает облачиться в черное платье в пол и черное пальто. Зрителей такой выбор немного удивил, ведь праздничная ночь должна стать причиной для светлых цветов, но никак не для траурного черного.

 

Стали известны песня и образ Пугачевой в новогоднюю ночь

 

 

Пугачева также объявила на своей страничке в социальной сети Instagram, что приняла участие в съемках традиционного новогоднего огонька на "Первом канале". Артистка исполнила композицию «Я летала» авторства Олега Влади. Съемки видео на композицию проходили на крыше одного из отелей. Выглядела певица прямо как в поздние годы своей карьеры: пышные рыжие волосы и полностью черный дресс-код с минимумом украшений и аксессуаров. Примадонна не изменяет себе, ведь предельная лаконичность ее нарядов всегда были отличительной чертой.
 
Стоит добавить, что многочисленные поклонники новость об участии Аллы Борисовны в новогоднем огоньке восприняли более чем приободренно. Некоторые фанаты, однако, задались вопросом, когда уже на подобные мероприятия станут пускать новых артистов, которые нужны публике, а не тех, чье время, как не прискорбно признавать, уже подошло к концу.

Николай Офицеров
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