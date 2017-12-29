Юрий Лоза расстроился из-за популярности Бузовой

Журналисты в преддверии Нового года взяли интервью у музыканта Юрия Лозы. По его словам, популярность ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой необоснованна.

Домбровский Сергей

Юрия Лозу пригласили выступить на телевизионном канале ТВЦ. Вокалиста поддержит его супруга, сын сейчас находится за границей, там и отметит праздник. Для Юрия Лозы первое января является обычным днем календаря. Он не придает значения датам, более важным для исполнителя является Рождество. Музыкант ссылается на солидный возраст и слабое здоровье. В молодости можно веселиться, а в зрелости нужно философствовать.Юрий Лоза пожаловался на то, что его песня «Прошел год» так и не стала популярной. Телеведущая Ольга Бузова привлекает внимание слушателей своими незамысловатыми композициями. Этот факт печалит автора хита «Плот». Песни Юрия Лозы были популярны в конце 80-х годов XX века. Сейчас другое время и публика нуждается в новых исполнителях.