Секс-бомба Элина из Ростова схлестнулась с Берниковой из-за мужчины

На «Первом канале» вышел в эфир выпуск программы «На самом деле», героиней которой стала ростовчанка Элина Ромасенко. Девушка привлекла внимание прессы и зрителей еще пять лет назад, когда не поделила возлюбленного с участницей проекта «Дом-2» Викторией Берниковой.

Дарья Светозарова

Сейчас этот объект вражды не встречается ни с одной, ни с другой девушкой, но подружиться его бывшие возлюбленные так и не смогли. Более того, они продолжают ссориться. Виктория обвинила Элину в том, что она постоянно следит и за ней, и за бывшим кавалером, донимает их ночными звонками. Звезда телестройки упрекает жительницу донской столицы в том, что она угрожала облить ее серной кислотой, а Виктория на тот момент была беременна.Сама Ромасенко выдвинула в адрес Берниковой встречные обвинения. По ее словам, Виктория сама третирует ее и даже навела на нее порчу, которая повлекла проблемы со здоровьем. Во время эфира ток-шоу выяснилось, что бывший кавалер не стоит таких волнений, ведь совместная жизнь с ним далека от идеала. Элина призналась, что возлюбленный часто угрожал ей ножом и даже бил. Тем не менее, ростовчанка не имеет к нему претензий и говорит, что заслужила побои, более того – выпросила их. Эксперты программы заключили, что Ромасенко нуждается в помощи психологов.