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| | Жена Самарского олигарха рассказала как выйти замуж за миллионера

Жена Самарского олигарха рассказала как выйти замуж за миллионера

Сегодня, 10:25
Модель Ксения Царицина, жена миллионера из Самары Лексея Шаповалова. Поделилась своим секретом, как выйти замуж за олигарха.

Жена Самарского олигарха рассказала как выйти замуж за миллионера

 

Как рассказала девушка, в первую очередь нужно быть везучей. Во вторых нужно иметь круг общения, где возможно познакомиться с состоятельным мужчиной. Если жить в селе и общаться в только со своими соседями, то конечно шанса познакомиться с миллионером нет .

Третьим пунктом является, то что не факт, что ему сразу возможно понравиться, так как у каждого разные вкусы. Так же девушка поделилась, что всегда нужно оставаться самим собой, наслаждаться жизнью, и уважительно относиться к людям.

Так же она советует девушкам быть благодарной за каждую мелочь, и всегда и во всем поддерживать своего мужчину, и так же не забывать привлекательно выглядеть. Не стоит отвергать поклонника.

Есть такой стереотип, влиятельный мужчина, не станет добиваться внимания у девушки если она его отвергла, у него и так достаточно поклонниц. Богатый избранник многое дает, но и так же много требует, отметила Царицина. 
Любовь Шевцова
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