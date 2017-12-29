Жена Самарского олигарха рассказала как выйти замуж за миллионера

Модель Ксения Царицина, жена миллионера из Самары Лексея Шаповалова. Поделилась своим секретом, как выйти замуж за олигарха.

Любовь Шевцова

Как рассказала девушка, в первую очередь нужно быть везучей. Во вторых нужно иметь круг общения, где возможно познакомиться с состоятельным мужчиной. Если жить в селе и общаться в только со своими соседями, то конечно шанса познакомиться с миллионером нет .Третьим пунктом является, то что не факт, что ему сразу возможно понравиться, так как у каждого разные вкусы. Так же девушка поделилась, что всегда нужно оставаться самим собой, наслаждаться жизнью, и уважительно относиться к людям.Так же она советует девушкам быть благодарной за каждую мелочь, и всегда и во всем поддерживать своего мужчину, и так же не забывать привлекательно выглядеть. Не стоит отвергать поклонника.Есть такой стереотип, влиятельный мужчина, не станет добиваться внимания у девушки если она его отвергла, у него и так достаточно поклонниц. Богатый избранник многое дает, но и так же много требует, отметила Царицина.