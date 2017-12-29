Участница «Евровидения» поделилась откровенными снимками

Актриса и солистка из Великобритании Рита Ора, которая участвовала в отборе на музыкальный фестиваль «Евровидение» поделилась с поклонниками своими откровенными снимками. Певица выложила новые фото в социальных сетях.

Домбровский Сергей

На снимках Рита Ора запечатлена топлес, обнаженные груди исполнительница прикрыла руками, игриво глядя в камеру. На одном из снимков она показала обнаженные ягодицы. Певица призналась, что всегда мечтала предстать перед публикой голой, дабы показать всем свою фигуру без одежды. Вокалистка прокомментировала свою публикацию словами: «Вхожу в 2018 год».В 2009 году Рита Ора появилась в британской общественной радиовещательной организации BBC в отборочном конкурсе на песенный фестиваль «Евровидение». После этого она подписала контракт с Roc Nation – американской компанией, основанной рэп-исполнителем Jay-Z.