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| | Участница «Евровидения» поделилась откровенными снимками

Участница «Евровидения» поделилась откровенными снимками

Сегодня, 10:44
Актриса и солистка из Великобритании Рита Ора, которая участвовала в отборе на музыкальный фестиваль «Евровидение» поделилась с поклонниками своими откровенными снимками. Певица выложила новые фото в социальных сетях.

Участница «Евровидения» поделилась откровенными снимками

 

На снимках Рита Ора запечатлена топлес, обнаженные груди исполнительница прикрыла руками, игриво глядя в камеру. На одном из снимков она показала обнаженные ягодицы. Певица призналась, что всегда мечтала предстать перед публикой голой, дабы показать всем свою фигуру без одежды. Вокалистка прокомментировала свою публикацию словами: «Вхожу в 2018 год».

В 2009 году Рита Ора появилась в британской общественной радиовещательной организации BBC в отборочном конкурсе на песенный фестиваль «Евровидение». После этого она подписала контракт с Roc Nation – американской компанией, основанной рэп-исполнителем Jay-Z.
Домбровский Сергей
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