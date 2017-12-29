Поклонники боятся за здоровье Екатерины Варнавы

Фанат всерьез обеспокоены состоянием здоровья звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы. Поводом для тревоги стала излишняя худоба комикессы. Пользователи считают, что если Екатерина не пересмотрит рацион, то скоро у нее разовьется анорексия.

Дарья Светозарова

Недавно знаменитость стала ведущей программы «Орел и Решка. Рай и Ад». По роду деятельности ей придется много летать, но это не останавливает Варнаву, несмотря на то, что ее предыдущий полет в США кончился потерей багажа. Екатерина остается открытым человеком и стремится держать в курсе событий своих поклонников.Недавно шоувумен поделилась с фанатами новым снимком в Instagram. Знаменитость сделала селфи прямо в ванной комнате, а из одежды на ней было только полотенце. В текстовом сопровождении к снимку Екатерина написала, что ей нравится мода на активность и она собирается стать активной прямо из ванной. Девушка также похвалила активистов, которые выказывают поддержку действующему президенту.Однако фанаты мимо ушей (или глаз) пропустили коммент Варнавы, а полностью сконцентрировались на ее фигуре. Они призвали звезду поправиться хотя бы на пять килограммов, а то она рискует превратиться в скелет. Также подписчикам не понравилось, что Екатерина надевает голубые линзы, ведь ей идут ее натуральные карие глаза. Неравнодушными к снимку оказались более 92 тысяч фолловеров знаменитости.