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| | Поклонники боятся за здоровье Екатерины Варнавы

Поклонники боятся за здоровье Екатерины Варнавы

Сегодня, 11:39
Фанат всерьез обеспокоены состоянием здоровья звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы. Поводом для тревоги стала излишняя худоба комикессы. Пользователи считают, что если Екатерина не пересмотрит рацион, то скоро у нее разовьется анорексия.

 

Недавно знаменитость стала ведущей программы «Орел и Решка. Рай и Ад». По роду деятельности ей придется много летать, но это не останавливает Варнаву, несмотря на то, что ее предыдущий полет в США кончился потерей багажа. Екатерина остается открытым человеком и стремится держать в курсе событий своих поклонников.

Недавно шоувумен поделилась с фанатами новым снимком в Instagram. Знаменитость сделала селфи прямо в ванной комнате, а из одежды на ней было только полотенце. В текстовом сопровождении к снимку Екатерина написала, что ей нравится мода на активность и она собирается стать активной прямо из ванной. Девушка также похвалила активистов, которые выказывают поддержку действующему президенту.

Однако фанаты мимо ушей (или глаз) пропустили коммент Варнавы, а полностью сконцентрировались на ее фигуре. Они призвали звезду поправиться хотя бы на пять килограммов, а то она рискует превратиться в скелет. Также подписчикам не понравилось, что Екатерина надевает голубые линзы, ведь ей идут ее натуральные карие глаза. Неравнодушными к снимку оказались более 92 тысяч фолловеров знаменитости.
Дарья Светозарова
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