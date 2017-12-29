Линдси Лохан скрылась в Дубай от многомиллионных долгов в США

Когда Линдси Лохан пришел счет, она обвинила во всем руководителя управляющей компании, которая ранее занималась ее финансами. Актриса не вникала в особенности своего личного благосостояния, предпочитая переложить ответственность за это на менеджеров. В итоге накопился крупный долг, требующий погашения. Линдси Лохан отправилась в Дубай, где планирует не только хорошо отдохнуть, но и заняться бизнесом. Исполнительница не раскрывает секрета о том, каким родом деятельности она хочет заняться в ОАЭ.
Ранее появилась информация о том, что американский актер, режиссер и музыкант Джонни Депп тоже испытывал финансовые трудности. Решить проблемы ему помогла продажа недвижимости и имущества.