Линдси Лохан скрылась в Дубай от многомиллионных долгов в США

Американская актриса и певица Линдси Лохан накопила долги на сумму более 100 тысяч долларов, в переводе на российские рубли сумма составляет порядка 5,7 млн. Солистка не платила налоги с 2010 года.

Домбровский Сергей

Когда Линдси Лохан пришел счет, она обвинила во всем руководителя управляющей компании, которая ранее занималась ее финансами. Актриса не вникала в особенности своего личного благосостояния, предпочитая переложить ответственность за это на менеджеров. В итоге накопился крупный долг, требующий погашения. Линдси Лохан отправилась в Дубай, где планирует не только хорошо отдохнуть, но и заняться бизнесом. Исполнительница не раскрывает секрета о том, каким родом деятельности она хочет заняться в ОАЭ.Ранее появилась информация о том, что американский актер, режиссер и музыкант Джонни Депп тоже испытывал финансовые трудности. Решить проблемы ему помогла продажа недвижимости и имущества.