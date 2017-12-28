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| | Торчащие соски: Наталья Рудова показала откровенное фото

Торчащие соски: Наталья Рудова показала откровенное фото

Вчера, 23:45
Актриса Наталья Рудова показала в Instagram откровенное фото с пляжа. Знаменитость на снимке запечатлена в майке, сквозь которую просвечивают торчащие соски.

Торчащие соски: Наталья Рудова показала откровенное фото

 

Российская звезда Наталья Рудова поделилась с поклонниками летними фотографиями, на которых запечатлена без бюстгальтера. В подписи к снимку звезда "Молодёжки" призналась в желании отправиться в теплые края. Подписчики прежде всего обратили внимание именно на соски, которые торчат сквозь белую майке. Фолловеры предположили, что кадр сделан на Бали, куда зачастили летать знаменитости. Вероятнее всего, считают пользователи, в такой позе Рудова находится из-за прохлады, именно этим тогда и объясняются пикантные детали снимка.

Другие негативно отнеслись к подобной публикации актрисы, заметив в отсутствии необходимости раздеваться, чтобы привлечь широкую аудиторию. Наталье Рудовой, по мнению фанатов, и без того есть, чем завлечь свою публику.
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