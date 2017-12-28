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| | Поклонники «Дома-2» шокированы неудачной пластикой Африкантовой

Поклонники «Дома-2» шокированы неудачной пластикой Африкантовой

Вчера, 23:20
16-летняя Яна Африкантова шокировала публику «Дома-2» новым снимком после пластики губ. Пользователи Сети считают, что девушка делает хирургические изменения своего лица, чтобы подражать старшей сестре и участнице телестройски – Марине Африкантовой.

Поклонники «Дома-2» шокированы неудачной пластикой Африкантовой

 

16-летняя Яна Африкантова, являющаяся младшей сестрой участницы «Дома-2» Марины Африкантовой, поразила общественность своим новым внешним видом: девушка осветлила волосы, вставила линзы и искусственно увеличила размер губ. Фото изменившейся девушки в ее профиле в Instagram на сегодняшний момент набрало более тысячи «лайков».

Фолловеры, полагающие, что изменения Яны ей не к лицу, раскритиковали девушку. Тем не менее, под фото в микроблоге девушки много положительных комментариев.

Поклонники «Дома-2» шокированы неудачной пластикой Африкантовой

 

В свою очередь, мать девушки всячески отрицает то, что ее дочь обращалась к пластическим хирургам с целью изменения внешности. По словам Татьяны Владимировны, причиной изменений ее дочери является взросление.
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