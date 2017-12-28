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| | Сексуальная Елена Летучая разделась для новогоднего календаря

Сексуальная Елена Летучая разделась для новогоднего календаря

Вчера, 23:15
Сексуальная телеведущая Елена Летучая полностью разделась для новогоднего календаря. При помощи провокационной фотосессии экс-ведущая "Ревизорро" привлекла внимание к продукции своего интернет-магазина.

Сексуальная Елена Летучая разделась для новогоднего календаря

 

Елена Летучая, которая со скандалом ушла со своего предыдущего места работы, решила порадовать поклонников в преддверии новогодних праздников. Для этого 39-летняя знаменитость обнажилась перед камерой. Снимки Летучая опубликовала в Instagram, а в дальнейшем фото будут использованы в качестве украшения новогодней коллекции канцелярских товаров: открыток и календарей.

Сексуальная Елена Летучая разделась для новогоднего календаря

 

Несмотря на то, что Елена Летучая позирует перед фотографом полностью голой, покупатели не увидят в обнаженном виде ее тело - дизайнеры после съемки поработали над снимками, наложив на них праздничные изображения. Подписчики знаменитости в соцсети оценили задумку ведущей, заявив о намерении приобрести "голый" календарь со своим кумиром.

Летучая покинула телеканал "Пятница!" и проект "Ревизорро" с громким скандалом, променяв их на программу "Летучий отряд" на федеральном канале.
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