Гузеева отругала Волочкову за откровенное декольте

На правах ведущей шоу «Давай поженимся!», Лариса Гузеева сделала замечание приглашенной одним из участноков программы гостье Анастасии Волочковой касательно выреза на ее платье. По мнению Гузеевой, привлекать излишнее внимание к себе не стоило, ведь «борьба» женихов идет не за нее.
В ходе насыщенного эмоциями выпуска телешоу, телеведущая попросила балерину подойти к ней, чтобы вложить в ее декольте розу. Гузеева посчитала, что это хоть немного скроет откровенность выреза зеленого платья Волочковой.
В одном из последних выпусков «Давай поженимся!» произошла ссора Гузеевой с 12-летней девочкой, которая помогала папе выбрать жену. После перепалки с сообразительной девочкой, Гузеева вынесла вердикт о том, что та будет «пострашнее свекрови раз в десять».