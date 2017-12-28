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| | Рената Литвинова назвала Земфиру гением

Рената Литвинова назвала Земфиру гением

Вчера, 21:19
В новом интервью Рената Литвинова поведала о своем отношении к нынешнему лидеру РФ, назвала Земфиру «ныне живущим гением» и рассказала, что и в ее жизни были случаи харассмента, но к ней «попробуй только пристань».

Рената Литвинова назвала Земфиру гением

 

В ходе последнего общения с представителями СМИ Рената Литвинова рассказала, что считает Владимира Путина очень сильным политиком, и его никто не сможет «перехлестнуть». При этом артистка не уточнила, за кого собирается отдать свой голос на предстоящих выборах. Актриса призналась, что вскоре начнутся съемки художественного фильма по мотивам ее пьесы «Северный ветер». Музыку к картине, по словам Литвиновой, напишет Земфира. Артистка довольна предстоящим сотрудничеством и считает Земфиру гением, живущим в наше время.

Также Рената Литвинова рассказала, что думает по поводу харассмента. Артистка заявила, что она взрослый человек и сама решает, что ей делать, и вообще к ней «попробуй пристань».
Виктория Озерова
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