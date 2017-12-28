Иван Ургант на новогоднем шоу смутил Пелагею

В новогоднем выпуске программы «Смак» Иван Ургант заставил смутиться певицу Пелагею своим «неудобным» вопросом.

30 декабря выйдет новогодний выпуск шоу «Смак». В нем Иван Ургант будет принимать в гостях певицу Пелагею.Из превью выпуска стало известно, о чем представители шоу-бизнеса будут говорить друг с другом. Ургант будет интересоваться личной жизнью певицы, точнее тем, как много она готовит для своего мужа хоккеиста. Также он спросит и о недавно родившемся ребенке пары.Самый интересный вопрос ведущего будет касаться участия Пелагеи в ток-шоу «Голос», где она выполняет роль тренера-наставника. Иван спросил, кто, по мнению девушки, самый лучший из тренеров песенного шоу. Ответ можно будет узнать уже на полном выпуске программы 30 декабря.Интересно, что Ургант в конце почти раскрыл карты певицы. Он как бы попрощался со всеми судьями шоу, кроме Леонида Агутина. Звучало это так: «Дима, пока. Александр Борисович, гудбай. Леня, заходи».