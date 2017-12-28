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| | Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров подарил себе колеса на Новый год

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров подарил себе колеса на Новый год

Вчера, 21:30
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на Новый год подарил себе и своему любимому автомобилю Hummer новые колеса. Цена одного колеса для автомобильного гиганта – 40 тысяч рублей.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров подарил себе колеса на Новый год

 

И хотя в сети гуляют легенды о нищенстве и материальной несостоятельности Курбана Омарова, многие подписчики были шокированы стоимостью подарка «себе любимому». Как установили поклонники, стоимость одного такого колеса начинается от сорока тысяч рублей. Все сразу же предположили, что «бедствуя» и не имея денег, такие подарки сделать себе было бы невозможно.

Однако нашлись и те, кто предположил, что такой подарок сделала Курбану Ксения Бородина, на чьи деньги по слухам интернета он и существует. Такие подписчики призвали других не слишком обольщаться красивой картинкой и «немного пораскинуть мозгами».
Валерия Голицына
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