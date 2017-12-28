Сестра Меган Маркл обиделась на принца Гарри

В интервью с Бараком Обамой принц Гарри случайно задел чувства единокровной сестры Меган Маркл. Саманта Грант пообещала выдать книгу о детстве невесты принца, которая расстроит предстоящее торжество.

Виктория Озерова

Принц Гарри во время беседы с Бараком Обамой рассказал о рождественском приеме Елизаветы II, на который была приглашена и его невеста. Принц отметил, что Меган Маркл приложила максимум усилий – появилась на мероприятии, и такой семьи у нее никогда раньше не было. Данное высказывание очень обидело единокровную сестру Меган Маркл. В своем аккаунте в соцсетях Саманта Грант заявила, что у Меган Маркл всегда была большая семья, которая оказывала ей поддержку во всем. После развода родителей Маркл, новая семья ее отца сделал все для того, чтобы она не чувствовала себя разобщенной.Также Саманта Грант отметила, что в последнее годы ее отношения с сестрой не такие как раньше. Женщина заявила, что намерена издать книгу о Меган Маркл, которая может расстроить свадьбу.