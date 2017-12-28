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| | Обиженный любовник выложил в Сеть интимное видео экс-участницы «Дома-2»

Обиженный любовник выложил в Сеть интимное видео экс-участницы «Дома-2»

Вчера, 20:30
Денис Ковалев из желания отмстить экс-возлюбленной выложил в Сеть интимное видео звезды «Дома-2». Запись обиженный любовник разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Обиженный любовник выложил в Сеть интимное видео экс-участницы «Дома-2»

 

На днях в Instagram-аккаунте Дениса Ковалева появился новый ролик. На кадрах полуобнаженная Александра Шева сидит в ванной. Девушка несколько раз просит прекратить запись и удалить видео, но Ковалев этого не делает. Брошенный любовник решил отомстить экс-подруге и сделал данный ролик всеобщим достоянием. Стоит отметить, что за два дня видео посмотрели более семи тысяч человек, публикация собрала более 400 отметок «мне нравится». Вот только подписчики парня выразили не восторг, а негодование. Многие возмущены таким поведением Дениса Ковалева, они считают, что такой поступок не достоин мужчины.

В свое оправдание Ковалев заявил, что Шева причинила ему много боли, а так он поквитался с экс-подружкой.
Виктория Озерова
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