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| | Жить без него не могу: Ольга Рапунцель собралась обвенчаться с Дмитриенко

Жить без него не могу: Ольга Рапунцель собралась обвенчаться с Дмитриенко

Вчера, 19:46
Скандальная участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель, которая ещё пару недель назад всеми силами пыталась ускорить её расторжение брака с Дмитрием Дмитриенко, призналась, что жить без него не может. Девушка также отметила, что заявление о расторжении брака они забрали и собираются сыграть ещё одну свадьбу с венчанием.

Жить без него не могу: Ольга Рапунцель собралась обвенчаться с Дмитриенко

 

Пара Ольги и Дмитрия покинула проект после своей свадьбы и уехала за периметр, чтобы строить свою жизнь «без камер». Однако спустя какое-то время Рапунцель, уже будучи беременной, вернулась на проект одна и заявила, что Дмитриенко ей изменял и бил её. Насколько это было правдой не знает никто, однако не так давно продюсерский состав вернул супруга Ольги и пара помирилась. Молодые люди воссоединились и теперь готовы попробовать снова. Сама Ольга сделала заявление, что они повенчаются и что она сама очень хочет, что бы поскорее их стало трое.

Однако покидать периметр проекта пара не собирается. Рапунцель намекнула в своём блоге на то, что при камерах ей спокойнее, ведь Дмитрий Дмитренко достаточно эмоциональный молодой человек и без «миллионов глаз» может снова поднять на неё руку.
Валерия Голицына
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