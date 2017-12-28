Беременная Исинбаева снялась в комедийном шоу "Импровизация"

Знаменитая российская спортсменка Елена Исинбаева приняла участие в развлекательном шоу «Импровизация» на ТНТ. Однако, ее появление наделало среди поклонников передачи немало шума. В первую очередь, публику привлекла ее беременность.

Буквально на прошлой неделе в сети ходили слухи о том, что Елена Исинбаева стала мамой. Позже эти данные были официально развенчаны самой Еленой. Она призналась, что проснулась с утра, а у нее разрывается телефон от поздравлений с рождением малыша.

«Принимать поздравления нам пока еще рано. Мы с супругом все еще в ожидании нашего чуда. Как все состоится, я обязательно всем вам сообщу», - заявила Исинбаева и добавила, что пока что она лишь беременна и это состояние не изменилось.

Долгое время Исинбаева скрывала свою беременность. О своем интересном положении она рассказала лишь пару месяцев тому. Округлившийся живот Елена успешно скрывала под объемными нарядами.

В шоу «Импровизация» она, однако, решила прийти в облегающем наряде, который демонстрировал ее изменившееся тело в полной красе. Программа снималась приблизительно месяц назад, когда Елена была на восьмом месяце беременности. Фанаты сошлись на мнении, что выглядела спортсменка просто неотразимо. Ожидание малыша дается ей, по всей видимости, легко и непринужденно.

Николай Офицеров