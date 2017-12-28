Instagram поклонников знаменитостей удивили экспертов

Специалисты интернет-издания WWD определили самые интересные страницы в соцсетях, посвященные стилю знаменитостей. Поклонники следуют популярным трендам и модным маркам кумиров в Instagram.

Виктория Озерова

Эксперты издания WWD провели исследование в соцсетях. Специалисты выявили аккаунты, посвященные стилю Бейонсе, Рианны, Ким Кардашьян, Леди Гаги, Селены Гомес, Тейлор Свифт и других известных артисток и певиц. Владельцы таких страниц копируют снимки с официальных профилей звезд и подбирают такую же одежду с модных показов или же просто аналогичные брендовые вещи. Среди самых популярных трендов звезд в уходящем году оказались юбки мини со шнуровкой, сапоги с аппликацией или принтом, блузы и брюки oversize. Также в Instagram поклонники находят аксессуары, аналогичные к тем, что носят звезды.Напомним, что недавно пользователи Instagram раскритиковали наряд Ольги Бузовой. Негодование подписчиков вызвало пальто с меховой отделкой.