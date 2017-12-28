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| | Григорий Лепс поделился секретом своего успеха

Григорий Лепс поделился секретом своего успеха

Вчера, 18:49
В одном из своих интервью Григорий Лепс рассказал о секрете своего успеха, а также поделился с поклонниками своими хобби и увлечениями.

Григорий Лепс поделился секретом своего успеха

 

Певец поведал о сложном детстве, о препятствиях, с которыми ему пришлось столкнуться, и непринятием отца его увлечений и тяги к музыке. Лепс рассказала о том, что папа хотел видеть его военным, однако сам Григорий с детства болел музыкой и мечтал о большой сцене. Артист имеет множество хобби и увлечений, которые помогают искать ему вдохновения для своего творчества. Он очень любит гулять пешком, а также коллекционировать гравюры, которые чаще всего выкупает на аукционах. Певец играет на пианино и обожает бильярд.

Главным секретом своего успеха Григорий Лепс назвал трудолюбие и постоянную работу над собой. Не единожды случалось так, что певцу приходилось отменять свои концерты из-за плохого самочувствия. Он выходил и сам заявлял об этом со сцены. Однако все его поклонники знают о том, что когда случается такое, Лепс всегда возвращает деньги за билеты, либо даёт возможность использовать их на других концертах.
Валерия Голицына
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