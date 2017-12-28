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| | Ольга Бузова прокомментировала свежие фотографии Костенко и Тарасова

Ольга Бузова прокомментировала свежие фотографии Костенко и Тарасова

Вчера, 17:54
Ни для кого не секрет, что Ольга Бузова развод с Дмитрием Тарасовым пережила крайне болезненно. Любые новости из личной жизни бывшего возлюбленного она воспринимает с особым трепетом. Для ведущей серьезным ударом стали сведения о скорой свадьбе Тарасова и его девушки Анастасии Костенко. Футболист красиво попросил у нее руки и сердца на Мальдивах. Бузова, однако, решила хоть и непрямо, но ответить бывшему мужу.
 

Ольга Бузова прокомментировала свежие фотографии Костенко и Тарасова

 

Новая пассия Тарасова прекрасно знала, на что идет, когда публиковала фотографию с предложения футболиста. Естественно, все это увидела и Бузова. Предельно понятно становится то, что певица крайне внимательно следит за жизнью своего бывшего мужчины, ведь это можно проследить в некоторых постах теледивы.
 

Ольга Бузова прокомментировала свежие фотографии Костенко и Тарасова

 

Ольга Бузова прокомментировала свежие фотографии Костенко и Тарасова

 

К примеру, спустя несколько часов после того, как Дмитрий и Анастасия опубликовали совместную фотографию в толстовках от Gucci, в таком наряде уже позировала и Ольга, а хештег к фотографии «мне больше не больно» не оставляет каких-либо сомнений в том, кому же именно это послание было адресовано.
 
«Да сколько уже можно старое вспоминать? Оле пора бы уже смириться с тем, что у Димы теперь новая жизнь. Ей и самой уже пора думать о своей дальнейшей судьбе», - заявили поклонники Бузовой.

Николай Офицеров
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