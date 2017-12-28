Киркоров и Стоцкая посетили детский праздник всей семьёй

На новогоднюю премьеру детского шоу по мотивам «Angry Birds» пришли множество селебрити со своими детьми. Главными гостями вечера стали Филипп Киркоров со своим сыном и дочерью и Анастасия Стоцкая со своим наследником.

Валерия Голицына

Помимо певцов на премьеру анимационного шоу пришли Виктор Логинов со своими сыновьями и Михаил Галустян с женой и детьми. Звёзды в кругу семьи фотографировались с Дедом Морозом и развлекались в игровых комнатах. Все маленькие посетители и их звёздные родители остались в огромном восторге от увиденного. Филипп Киркоров не скрывал своего восхищения увиденным шоу, как и его дети.Михаил Галустян со своей женой отметили, как много усилий было приложено организаторами для создания атмосферы праздника. И что все усилия не прошли даром. Каждый маленький зритель остался в восторге и получил свой подарок от Деда Мороза после просмотра шоу.