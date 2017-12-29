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| | Актриса из «Настоящих домохозяек» вымыла пол своей домработницей

Актриса из «Настоящих домохозяек» вымыла пол своей домработницей

Сегодня, 07:40
Домработница артистки Карлтон Элизабет, участвующей в съемках «Настоящих домохозяек», подала заявление в суд на свою экс-хозяйку. Женщина пожаловалась на то, что звезда в прямом смысле использовала ее вместо половой тряпки.

Актриса из «Настоящих домохозяек» вымыла пол своей домработницей

 

Карлтон Элизабет часто приходила домой в нетрезвом виде. Она придиралась к уборщице, а однажды сбила с ног и вытерла ею пол. Домработница шесть лет наводила порядок в жилище актрисы. За это время она становилась свидетельницей скандалов и ругани. Карлтон Элизабет после распития алкоголя теряла над собой контроль и негодовала по самому незначительному поводу.

Уборщица рассказала, как она получила травму, работая на знаменитость. Причиной скандала стал звонок женщины мужу Карлтон Элизабет. Домработница пожаловалась на то, что хозяйка бейсбольной битой ударила телевизор, и он перестал работать. После этого актриса набросилась на уборщицу и избила ее. Женщина получила травмы и две недели находилась на лечении. Затем участница «Настоящих домохозяек» уволила ее.
Домбровский Сергей
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