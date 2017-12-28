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| | Изменившуюся Наргиз Закирову не узнала подруга детства

Изменившуюся Наргиз Закирову не узнала подруга детства

Сегодня, 12:31
Певица Наргиз Закирова славится своим эпатажным и необычным внешним видом. Знаменитость любит перевоплощаться в разные образы. Однако теперь Наргиз не узнает даже её подруга детства.

 

Наргиз Закирова в своем микроблоге призналась, что однажды, спустя 37 лет, она встретила свою подругу детства Елену. Однако женщина не зразу узнала Наргиз, которая к тому времени успела побрить голову и сделать пару десятков новых татуировок. Артистка призналась, что была очень рада встрече, так как не виделась с подругой целых 37 лет.

Изменившуюся Наргиз Закирову не узнала подруга детства

 

Поклонники в комментариях написали, что нет ничего удивительного в ом, что подруга не узнала певицу. Даже поклонники не всегда успевают замечать, как часто Наргиз Закирова экспериментирует со своей внешностью.
Светлана Славянская
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