Ольга Бузова «завела» Деда Мороза

Певица опубликовала на своем аккаунте в Instagram весьма красноречивое видео и подписала его следующим образом: «Я была весь год хорошей девочкой». Это вселило в знаменитость уверенность в том, что она заслужила исполнение всех желаний в Новый год. Тут же знаменитость поинтересовалась, верят ли ее поклонники в новогоднее чудо. Несмотря на то, что Бузова буквально выпрыгнула из одежды, поклонники в этот раз не стали ее ругать за откровенность, а пожелали ей всего наилучшего.
Пост знаменитости набрал более миллиона лайков. В популярности Ольге не откажешь – почти 45% интернет-пользователей признали ее самой сексуальной. Однако сама певица, хоть и радуется такому признанию, считает своими главными достоинствами другие черты.