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| | Ольга Бузова «завела» Деда Мороза

Ольга Бузова «завела» Деда Мороза

Сегодня, 12:17
Ольга Бузова не так давно была признана самой сексуальной знаменитостью уходящего года. Однако почивать на лаврах экс-участница «Дома-2» не намерена, и вновь эпатировала своих фолловеров неожиданным постом, но главным «пострадавшим» оказался Дед Мороз – именно ему было адресовано эротичное видеообращение, которое с большой долей вероятности лишит новогоднего кудесника сна и аппетита.

Ольга Бузова «завела» Деда Мороза

 

Певица опубликовала на своем аккаунте в Instagram весьма красноречивое видео и подписала его следующим образом: «Я была весь год хорошей девочкой». Это вселило в знаменитость уверенность в том, что она заслужила исполнение всех желаний в Новый год. Тут же знаменитость поинтересовалась, верят ли ее поклонники в новогоднее чудо. Несмотря на то, что Бузова буквально выпрыгнула из одежды, поклонники в этот раз не стали ее ругать за откровенность, а пожелали ей всего наилучшего.

Пост знаменитости набрал более миллиона лайков. В популярности Ольге не откажешь – почти 45% интернет-пользователей признали ее самой сексуальной. Однако сама певица, хоть и радуется такому признанию, считает своими главными достоинствами другие черты.
Дарья Светозарова
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