Ольга Бузова «завела» Деда Мороза

Ольга Бузова не так давно была признана самой сексуальной знаменитостью уходящего года. Однако почивать на лаврах экс-участница «Дома-2» не намерена, и вновь эпатировала своих фолловеров неожиданным постом, но главным «пострадавшим» оказался Дед Мороз – именно ему было адресовано эротичное видеообращение, которое с большой долей вероятности лишит новогоднего кудесника сна и аппетита.

Дарья Светозарова