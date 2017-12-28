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| | Ольге Бузовой за меховой воротник предложили "снять с себя шкуру"

Ольге Бузовой за меховой воротник предложили "снять с себя шкуру"

Сегодня, 12:40
Телезвезда и певица Ольга Бузова в очередной раз вызвала негативную реакцию своих подписчиков в Instagram, опубликовав снимок в новом пальто с меховым воротником и опушкой. Пользователи выразили надежду, что мех искусственный, а не натуральный. Особо озлобленные на Бузову юзеры предложили ей «содрать с себя шкуру» за меховой воротник.
 

Ольге Бузовой за меховой воротник предложили "снять с себя шкуру"

 

Другие пользователи, которые посочувствовали животным, выражали куда большую агрессию. Они предположили, что если Ольга снимет с себя кожу, то они «с радостью» лайкнут такой пост. Соответствующее заявление, конечно же, намек на то, что именно так поступают с пушными животными, которые идут на производство шуб. Другие пользователи заявили, что носить мех это «дешевые понты». Это не первое событие, которые вызывает среди подписчиков такой резонанс.
 
Ранее Ольга уже публиковала снимок, на котором она показала, что частично выкрасила волосы в синий цвет. Под снимком она подписала, что ей теперь за такую прическу ничего не будет, ведь она «самостоятельная девочка». Помимо этого, она надела на себя толстовку Gucci. Фанаты отметили, что певица решила повторить это за американской звездой Ким Кардашьян, которая также ранее перекрасила волосы в голубой цвет.

Николай Офицеров
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