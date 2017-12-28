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| | "Дом-2": Лена Хромина обижена поведением Ромы Гриценко

"Дом-2": Лена Хромина обижена поведением Ромы Гриценко

Сегодня, 11:50
Очередная любовная драма разворачивается на территории «Дома-2». Лена Хромина призналась в том, что ее искренне обижает поведение Ромы Гриценко. Она сомневается, того ли мужчину выбрала.
 

"Дом-2": Лена Хромина обижена поведением Ромы Гриценко

 

«Я выбрала себе того, кто абсолютно не дает мне никакой поддержки. Он на меня постоянно давит, сомневается и говорит, что я ему только внешне нравлюсь. Поддержки я от него не вижу абсолютно. Была ситуацию: я поконфликтовала с участницей. Это обычные женские разборки, которые периодически происходят на кухне. В результате пришел парень, и даже не зная ситуации, за меня заступился. Рома же начал во мне сомневаться и заявил, что я задаю слишком много вопросов», - заявила Хромина.
 
Также она добавила, что Гриценко отказывается участвовать с ней даже в минимальных семейных радостях, вроде ситуации, когда она попросила нарядить его елку. Хромина заявила, что уже не знает, зачем она выбрала этого молодого человека, ведь он не отвечает ей взаимностью абсолютно ни в каких ситуациях.
 
«Женщина искренне счастлива, когда любима. Возможно, мне стоит найти себе мужчину, который больше не будет на себя одеяло. Мне очень надоело отдавать, хочется хоть периодически что-то получать взамен. Увы, чувствам не прикажешь», - добавила Хромина.

Николай Офицеров
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