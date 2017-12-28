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| | Степан Меньщиков вспомнил об алкоголе, спрятанном на проекте «Дом-2»

Степан Меньщиков вспомнил об алкоголе, спрятанном на проекте «Дом-2»

Сегодня, 12:58
Степан Меньщиков, прославившийся своим участием в популярном телешоу «Дом-2», рассказал о том, как участники реалити-шоу прятали алкоголь от продюсеров, которые запрещали иметь при себе спиртные напитки.

Степан Меньщиков вспомнил об алкоголе, спрятанном на проекте «Дом-2»

 

Меньщиков заявил о том, что на первой своей увольнительной он вместе с другими участниками телепроекта и продюсером шоу Алексеем Михайловским, который недавно покинул свой пост в передаче, направился в ресторан для совместного времяпрепровождения. Пользуясь случаем, практически все накупили спиртных напитков, чтобы пронести их в «Дом-2». После того, как все разбрелись по своим комнатам, Михайловский объявил о срочном сборе всех участников на лобном месте, не указав причину. По словам Степана, причину сбора все сразу поняли и без лишних пояснений.

На лобном месте Алексей Михайловский заявил, что те, кто не хочет покинуть стены телепроекта, обязаны принести все спрятанные бутылки со спиртными напитками. По словам Степана, все сразу же испугались и предоставили всю контрабандную продукцию.
Александр Вест
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