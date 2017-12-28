Подписчики высмеяли Юлию Салибекову за странный наряд

Экс-участники шоу «Дом-2» Юлия и Тигран Салибековы любят удивлять поклонников. Они активно участвуют в рекламных акциях и никогда не отказываются от предложений, сулящих выгоду. Юлия Салибекова опубликовала в Сети новый снимок.

На фотографии девушка запечатлена с мужем и двумя мальчиками рядом со сказочным персонажем. Юлия Салибекова надеялась с помощью этого снимка получить одобрение пользователей, но ее ожидания оказались напрасными. Экс-участницу программы «Дом-2» жестко раскритиковали за странный наряд. Подписчики высмеяли артистку за ее платье. Юлии Салибековой не понравились слова юзеров, и она тоже сделала гневный выпад в их сторону в виде злостного комментария. В результате женщина получила еще большую порцию критики.

Домбровский Сергей

Ее муж Тигран Салибеков тоже частенько публикует в Сети странные фото, заранее зная, что они вызовут негативные эмоции у подписчиков. По мнению некоторых поклонников, супружеская чета умышленно ведет себя таким образом. Салибековы привлекают к себе внимание разными способами. Для них главное интерес публики, а критика это или похвала, значения не имеет.