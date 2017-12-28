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| | Виктор Литвинов готовится к женитьбе с Татьяной Мусульбес

Виктор Литвинов готовится к женитьбе с Татьяной Мусульбес

Сегодня, 11:37
Фанаты Татьяну Мусульбес весьма неоднозначно отреагировали на новость о скором бракосочетании своей любимицы с Виктором Литвиновым, так как девушка ещё совсем недавно страдала от безразличия других кавалеров.

Виктор Литвинов готовится к женитьбе с Татьяной Мусульбес

 

Недавние высказывания Татьяны в рамках телепроекта «Дом-2» намекают на то, что девушка уже надеется услышать предложение от Литвинова. Более того, её реакция подсказывает, что Мусульбес находится в недоумении от того, что мешает её кавалеру сделать этот шаг навстречу их счастью. Стоит напомнить, совсем недавно Татьяна горевала от того, что не получила желаемой взаимности от Александра Губернаторова, а до этого старалась наладить романтические отношения Никитой Шалюковым.

В свою очередь, Виктор Литвинов уже готов пойти на компромисс с любимой девушкой, однако, с предложением руки и сердца пока не особо торопится. Отметим, что Виктор собирается сделать предложение Татьяне со дня надень, раздумывая о проведении свадебной церемонии на сейшелах.
Александр Вест
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